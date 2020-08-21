ديوكوفيتش يخشى فنادق نيويورك

2020/08/21 | 09:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إنه سعيد باستئجار منزل في ضواحي نيويورك بدلاً من الذهاب إلى فنادق آمنة بسبب فيروس كورونا من أجل المشاركة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة “فلاشينغ ميدوز”، إحدى بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى.وشعر المصنف الأول عالمياً أن الفنادق ستكون خانقة للغاية وكافح مع المنظمين للسماح له بالبقاء في مكان آخر، …

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