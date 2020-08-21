ما أهدف واشنطن من إغراق العراق بالعقود خلال زيارة الكاظمي؟

2020/08/21 | 09:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

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