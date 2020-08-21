التخطيط تعدّل المشروع الوطني لتشغيل الشباب

2020/08/21 | 09:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت وزارة التخطيط ، عن اجراء بعض التعديلات على المشروع الوطني لتشغيل الشباب بموجب مقترحات رفعتها الى أمانة مجلس الوزراء ، بينما ستطلقه محافظة بغداد في العاصمة حال ورود التعليمات من الوزارة.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، أن” الوزارة اطلقت المشروع الوطني لتشغيل الشباب […]

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