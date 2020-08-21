اوقفوا حملة الاغتيال والتقتيل! - الحزب الشيوعي العراقي

2020/08/21 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العراقي المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي :حفلت الأيام الأخيرة بالتطورات المثيرة للقلق الشديد، فقد تزايد استهداف النشطاء المدنيين والإعلاميين والمدونين، وجرى بالفعل اغتيال عدد منهم فيما نجا آخرون من موت محقق.



والى جانب ذلك توالى الترويج لقوائم تضم أسماء ناشطين آخرين، ليكونوا أهدافا اضافية لحملة التقتيل الاجرامية.ولتبرير هذه الحملة الدموية الآثمة لا يتورع القتلة ومن يحرضهم ويدعمهم ويدفع لهم من د ......





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