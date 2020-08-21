مصرف الرافدين يشمل دوائر أمنية جديدة بخدمة “سلفني”

2020/08/21 | 09:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم الجمعة عن شمول دوائر أمنية جديدة في وزارة الداخلية بخدمة سلفني ومن دون فوائد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “تمت اضافة تشكيلات جديدة في وزارة الداخلية بخدمة سلفني التي يتم التقديم على هذه السلفة وبدون فوائد عن طريق الرابط الإلكتروني واستلامها فورا […]

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