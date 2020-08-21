تجهيز مدينة الامامين الكاظمين بتسع حضانات للأطفال الخدج

2020/08/21 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت وزارة الصحة عن تجهيز مدينة الامامين الكاظميين عليهما السلام الطبية بتسعة حاضنات للأطفال الخدج من خلال الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “هذه الحاضنات تتميز بتوفير تعقيم متطور ونظام تهوية وقياس درجة حرارة ورطوبة الطفل ومحكمة الاغلاق مع اعطاء وريدي متطور”.واشارت الى ان […]

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