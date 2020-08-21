المطرب أحمد سعد يعلن خطوبته على مصممة الأزياء علياء بسيوني

2020/08/21 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المطرب المصري أحمد سعد، مساء الخميس، خطوبته رسميا على مواطنته مصممة الأزياء علياء بسيوني، والتي تصدرت محركات البحث عقب إعلانه عن علاقة عاطفية تربطهما منذ قرابة شهر.وقال أحمد سعد عبر صفحته الرسمية في ”إنستغرام“: ”النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي..عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ..عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي..حد […]

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