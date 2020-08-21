بايدن يقبل ترشيح حزبه لخوض الانتخابات الأمريكية امام ترامب

2020/08/21 | 09:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن : لا يخطئنّ أحد باتّحادنا يمكننا تجاوز هذه المرحلة القاتمة في أمريكا وسنفعل ذلك

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