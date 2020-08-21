2020/08/21 | 09:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تضرب محافظة البصرة موعداً معتاداً مع الرطوبة الاسبوع المقبل.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في فيسبوك: “سكون بأتجاه الرياح وارتفاع الرطوبة قليلا في البصرة وبعض مناطق الجنوب السبت ليلا ونهار الاحد”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة على موعد مع “الرطوبة” في هذا اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة على موعد مع “الرطوبة” في هذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).