الأمم المتحدة: لبنان يحتاج مساعدات عاجلة

2020/08/21 | 09:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المفوض الأعلى لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي خلال زيارة إلى لبنان، إن هذا البلد يحتاج إلى مساعدات عاجلة “أكثر من أي وقت آخر” بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري في بيروت.وأكدت ليزا ابو خالد المتحدثة باسم المفوضية في لبنان “المفوض الأعلى أكد ضرورة مواصلة المجتمع الدولي مساعدة المناطق …

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