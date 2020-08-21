ضربات كورونا.. مليون طلب أميركي على “إعانة البطالة” في أسبوع!

2020/08/21 | 09:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تجاوز عدد الأميركيين المتقدين بطلبات جديدة على إعانة البطالة، المليون، في صعود غير متوقع الأسبوع الماضي.وقالت وزارة العمل الأمريكية إن “إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع بمقدار 1.106 مليون للأسبوع المنتهي في 15 آب، مقارنة بمستوى معدل بالزيادة بلغ 971 ألفا في الأسبوع السابق”، […]

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