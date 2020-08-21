الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/21 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مقارنة مع 7 حالات في اليوم السابق.

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