رويترز : تركيا تكتشف الغاز بكميات كبيرة في البحر الأسود

2020/08/21 | 09:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران تركيان لوكالة “رويترز” ، إن تركيا عثرت على موارد كبيرة من الغاز في البحر الأسود، في كشف قد يساعدها على الحد من اعتمادها على واردات الطاقة إذا أمكن استخراج الغاز المكتشف تجاريا.وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة يوم الأربعاء أنه سيعلن ”أنباء طيبة“ يوم الجمعة ستكون إيذانا ببداية […]

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