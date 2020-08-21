نائب: من الجنون تصديق اجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد لها

2020/08/21 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل باسم خشان، ان من الجنون تصديق اجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد لها، لافتا الى ان قانون المحكمة الاتحادية يقف عائقا امام اجراء الانتخابات نتيجة الفراغ الحاصل فيها، حيث ان أي تعديل على قانونها يعد مخالفة للدستور.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “من الجنون تصديق ان هناك انتخابات مبكرة ستجرى […]

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