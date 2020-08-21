صحيفة كويتية تكشف تورط 3 ضباط في قضايا غسيل أموال

2020/08/21 | 09:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة القبس الكويتية عن تورط 3 من ضباط وزارة الداخلية الكويتية في قضية غسيل أموال والمعروفة إعلاميا بشبكة بنيدر والمتهم فيها الإيراني فؤاد صالحي و5 أخرون ” لبناني وبدون وبنغالي وكويتيان”.وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها دون تسمية أن الساعات القليلة القادمة ستشهد صدور أوامر بضبط وإحضار بحق الضباط الثلاث .وأوضحت الصحيفة […]

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