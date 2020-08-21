الرافدين: شمول دوائر جديدة في وزارة الداخلية بخدمة “سلفني” وبدون فائدة

2020/08/21 | 09:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين عن شمول دوائر أمنية جديدة في وزارة الداخلية بخدمة “سلفني” وبدون فوائد .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الجمعة ، انه تمت اضافة تشكيلات جديدة في وزارة الداخلية بخدمة سلفني التي يتم التقديم على هذه السلفة وبدون فوائد عن طريق الرابط الإلكتروني واستلامها فورا وبدقائق […]

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