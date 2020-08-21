أبيدال: رحيلي عن برشلونة استقالة وليس إقالة

2020/08/21 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الفرنسي إريك أبيدال أنه حاول “القيام بالتغييرات لكنني لم أفلح”، في رسالة صريحة وجهها عبر حسابه على إنستغرام اليوم الخميس، بعد يومين من إقالته من منصب المدير الرياضي لنادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.وأقال النادي الكاتالوني أبيدال من منصبه الثلاثاء، بعد أن أطاح بالمدرب كيكي سيتيين الإثنين، عقب الخروج المذل أمام …

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