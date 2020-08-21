2020/08/21 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، أن شابًا قام بالإنتحار داخل محله الواقع في مدينة الرشيدية في الموصل.وذكر المصدر لـ/المعلومة/، ان “الشاب قام بشنق نفسه داخل محله في الرشيدية بالموصل”.واشار المصدر الى ان “التحقيقات جارية لمعرفه الأسباب”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب يشنق نفسه داخل محله في الموصل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب يشنق نفسه داخل محله في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).