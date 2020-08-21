ظهور “شبح عروس” على احد كاميرات المراقبة يثير الرعب

2020/08/21 | 09:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة شبح على ما يبدو أنها امرأة ترتدي ثوبًا أبيض وكأنها عروس تمشي عبر موقع بناء في منتصف الليل.تم تنبيه رئيس شركة الأمن “آدم ليس” البالغ من العمر 47 عامًا، أنه التقط كاميرا المراقبة حركة غريبة في موقع البناء في برمنجهام في الساعة 1.53 صباحًا، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.[…]

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