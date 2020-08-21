2020/08/21 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة،إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مقارنة مع 7 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.



ولليوم الخامس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.



ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضا 23 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض عليها، ارتفاعا من 22 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي منذ تفشي الجائحة وحتى 20 أغسطس الجاري 84917، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، بانجاز مستشفى 50 سريراً في ذي قار.

وقالت الصحة في بيان، ان "الوزير وجه بانشاء مستشفى (50) سريرا مجهز بكافة الاجهزة الطبية والمستلزمات الى قضاء الفهود بمحافظة ذي قار&qu

بغداد اليوم- متابعة

وجد باحثون أدلة جديدة على أن الأجسام المضادة يمكن أن تقي فعليا من إعادة التقاط العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال بحثهم في سفينة صيد أميركية أبحرت وتعرض معظم طاقمها للعدوى بالفيروس، إلا أن ثلاثة منهم لم يصابوا به.

وو

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت منظمة الصحة العالمية ، الخميس 20 - 8 - 2020 ، بياناً بشأن وضع العراق بمواجهة فيروس كورونا أعلن عن خبر سار.

وقال منظمة في بيانها "مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في العراق، كثفت منظمة الصحة الع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).