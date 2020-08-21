كومان يُقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة ’’المنبوذ’’ بعد 24 ساعة من توقيعه العقد

2020/08/21 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

قرر رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، إخراج 3 لاعبين من حساباته، وذلك بعد 24 ساعة فقط من توقيعه للفريق الكتالوني لخلافة المقال كيكي سيتيين.

ويتطلع رونالد كومان، لتنظيف برشلونة من اللاعبين الذين انتهت صلاحيتهم، وذلك بهدف بناء فريقٍ شاب قادر على إعادة النادي الكتالوني إلى منصات التتويج، بعد موسم صفري لم يفز فيه البارسا بأي لقب.

وبحسب شبكة " تي في 3" الكتالونية، فإن، رونالد كومان أبلغ إدارة برشلونة بضرورة التخلي عن الثلاثي لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت، أن:" راكيتيتش وسواريز وأومتيتي لا يدخلون ضمن خطط رونالد كومان لتطعيم الفريق بالشباب وذوي الخبرة".

وأشارت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، إلى أن:" أياكس أمستردام يريد التعاقد مع لويس سواريز، ولكن رونالد كومان يشترط الحصول على 3 لاعبين من أياكس، وهم نيكولاس تاجليافيكو وأندريه أونانا ودوني فان دي بيك".

ويُعتبر لويس سواريز من أفضل المهاجمين في تاريخ برشلونة، ولكن تقدمه في السن وتراجع مستواه وتعدد إصاباته، دفع النادي الكتالوني للتفكير في التخلي عنه هذا الصيف.

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والمدير الفني رونالد كومان، بصدد القيام

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