أجهزة لفحص كورونا تصل إلى مدينة الصدر

2020/08/21 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصلت أجهزة مختبرية خاصة بفحص كورونا اليوم الجمعة إلى العراق.وأعلن مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وصول الأجهزة المختبرية Exrtaction machine الخاصة بأخذ المسحات واستخراج النتيجة لفيروس جائحة كورونا المستجد من خارج العراق”.وبيّن علي حسن البلداوي أن “الأجهزة أرسلت إلى مستشفى الإمام علي في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد”.[…]

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