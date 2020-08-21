2020/08/21 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بول_مارتيال لم يؤد Covid-19 إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والغذائية في إفريقيا.



تدهور يصيب السكان بشدة، وخاصة الأكثر هشاشة.اتسم الوضع قبل ظهور وباء كوفيد -19 في إفريقيا بضعف اقتصادها، نتيجة لانهيار أسواق السلع الأساسية خلال الفترة 2014-2015.



وهكذا، فإن تصدير المواد الخام التي يعتمد عليها الاقتصاد في العديد من البلدان قد شهد أزمات كبيرة.



ومن الواضح أن هذا هو الحال بالنسبة للبلدان المص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفريقيا في عصر كوفيد 19 - بول مارتيال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفريقيا في عصر كوفيد 19 - بول مارتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).