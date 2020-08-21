-لوموند- الفرنسية: -لم يبقَ أمام الفلسطينيين سوى النضال ضد الاحتلال- - ماهر الشريف

2020/08/21 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف ترجمة: د.



ماهر الشريففي افتتاحية عددها الصادر في يوم الاثنين الموافق 17 آب/ أغسطس الجاري، كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقول: "الاتفاق التاريخي الذي أعلنته إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس / آب، والذي سيؤدي إلى تطبيع علاقاتهما، وفتح سفارتين وإقامة اتصالات جوية مباشرة بينهما، أثار ارتياحاً خادعًا.



إنه، بوصفه أول تقارب إسرائيلي- عربي منذ معاهدة السلام التي وقعته ......





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