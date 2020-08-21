صورة لـ “رامي عياش” كادت ان تحدث أزمة في لبنان

2020/08/21 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان ليس على كف عفريت فقط، بل على كف “تغريدة” تويترية أيضاً، فأمس انتشرت في مواقع التواصل صورة للمطرب اللبناني، رامي عياش، ظهر فيها مضرجاً بالدم، وبسببها كادت دجاجة الأزمات تبيض فتنة واضطرابات في بيروت ومناطق الجوار.السبب أن الصورة، وهي المنشورة رئيسية أعلاه، كانت مرفقة بتغريدة في “تويتر”، ورد فيها أن “أبناء طريق الجديدة […]

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