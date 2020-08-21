2020/08/21 | 09:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخلية: العثور على مدفع وصاروخين معدة لاستهداف الارتال على الخط السريع في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/21 | 09:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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