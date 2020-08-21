الملك سلمان يصدر أمر ملكي هام وجريء

2020/08/21 | 09:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة إن أمرا ملكيا صدر بإعفاء عدد من المسؤولين في مشروعات سياحية، منها مشروعات العلا والبحر الأحمر العملاقة، بتهم الفساد.وذكرت الوكالة أن التحقيقات جارية مع المسؤولين فيما يتعلق بالتعديات على أراض خاصة بتلك المشروعات.ونقلت الوكالة أنه صدر أمر ملكي بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا […]

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