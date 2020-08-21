2020/08/21 | 09:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: واشنطن (غاضبة) من قتل نشطاء المجتمع المدني في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/21 | 09:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: واشنطن (غاضبة) من قتل نشطاء المجتمع المدني في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: واشنطن (غاضبة) من قتل نشطاء المجتمع المدني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).