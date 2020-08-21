شاهد صور مسربة لهاتف ايفون الجديد

2020/08/21 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت صور لأجهزة آيفون الجديدة في الغطاء قبل عرضها الرسمي.وقدمت الشركة المصنعة الصور لموقع “9to5mac”، الذي عرض قبل ذلك ملحقات “آيفون 12″ و”آيفون 12 برو”.وأشار الموقع، أن أحد النماذج يشبه “آيفون 4” من حيث الحجم.أثبتت هواتف “آبل” أنها الأجهزة الأكثر شعبية في خمس دول.ووصلت حصة “آيفون 11” في السوق الأمريكية في […]

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