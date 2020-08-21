غوغل تصلح عطلاً استمر 6 ساعات

2020/08/21 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت “غوغل” الخميس بإصلاح العطل الذي أثر على خدماتها عبر الإنترنت (بما في ذلك جي ميل ودرايف) لما يقرب من ست ساعات، ما أدى إلى العديد من الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي.وكتبت “غوغل” في بيان “من المفترض أن تكون مشكلة جيميل قد حلت.نحن نعتذر عن أي إزعاج”.وتلك المشكلات التي تم الإبلاغ عنها …

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