2020/08/21 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان العراق بحاجة الى استمرار عقد جلسات البرلمان من اجل مناقشة الكثير من الملفات واحدها التواجد الأميركي والمفاوضات الجارية مع واشنطن، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التكاتف وخدمة البلد وإقامة العلاقات مع الدول الأخرى.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “ العراق لديه مصالح مشتركة مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي: العراق بحاجة لاستمرار عقد جلسات البرلمان لمناقشة ملف المفاوضات مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتلاوي: العراق بحاجة لاستمرار عقد جلسات البرلمان لمناقشة ملف المفاوضات مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).