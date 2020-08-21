الكاظمي وترامب يصدران بيانًا مشتركًا بعد جولة البيت الأبيض

2020/08/21 | 10:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الجمعة، بيانًا مشتركًا صدر عن الكاظمي والرئيس الأمريكي ترامب عقب جولة مباحثات البيت الأبيض.

وذكر البيان، 21 آب/أغسطس، أن "الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مبنية على رغبة مشتركة في تحقيق الأمن والازدهار".

وأضاف، "معًا، تمكّن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة، والقوات الأمنية العراقية من تدمير داعش و خلافتها، ونحن مستمرون بالتنسيق لأجل التأكد من أن داعش لن تشكل تهديدًا للعراق، أو أي بلد آخر".

وتابع، "إننا نؤكد مجددًا التزامنا طويل الأمد بالتنسيق الأمني الثنائي، لأجل بناء قدرات الجيش العراقي ولأجل مواجهة التهديدات لمصالحنا المشتركة".

ووبيّن، "إن تعاوننا الأمني يضع أساسًا لتوسيع جهود التعاون في المجالات الاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والثقافية".

وختم البيان بالقول، "إن جائحة كوفيد-19، قد أكدت أهمية العمل معاً لبناء عراق مزدهر ومستقر، يتمكن من توفير فرص العمل والخدمات للشعب العراقي، وأن يعمل كقوة معززة للاستقرار في الشرق الأوسط".

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