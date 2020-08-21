صعود جديد للذهب

2020/08/21 | 10:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد بيانات محبطة لطلبات إعانة البطالة الأميركي والتي عززت المخاوف من ضعف التعافي من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.كما أثر ذلك سلباً على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بحسب وكالة رويترز.شاهد أيضاً :ضربات كورونا..مليون طلب أميركي على “إعانة البطالة” في أسبوع! وارتفع الذهب […]

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