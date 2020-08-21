2020/08/21 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العثور على مدفع وصاروخين كانا معدان لاستهداف الارتال العسكرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العثور على مدفع وصاروخين كانا معدان لاستهداف الارتال العسكرية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).