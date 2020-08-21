روسيا تقدم المعلومات الكافية عن لقاح كورونا لمنظمة الصحة العالمية

2020/08/21 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديميترييف، إن نبرة منظمة الصحة العالمية تجاه اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-v" قد تغيرت.

وأضاف ديميترييف في تصريح صحفي: "لقد رأينا تغييرا كبيرا في نبرة منظمة الصحة العالمية.



في البداية، لم تكن لديها معلومات كافية حول اللقاح الروسي، والآن تم إرسال معلومات رسمية، وسيعملون على تقييمها".

وفي نفس الوقت أوضح رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أنه لا يرى أي عوائق أمام الجهات التنظيمية في البلدان الأخرى، للموافقة على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا دون إذن منظمة الصحة العالمية.

وأكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في وقت سابق أن غالبية دول العالم تبدي اهتمامها باللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، رغم الحرب الاعلامية التي أطلقت ضده.

هذا وقد نشر معهد "غامالي" الروسي، أمس الخميس، الإرشادات المرفقة للقاح كورونا وما تتضمنه من نصائح وتعليمات لاتباعها أثناء استخدام اللقاح "سبوتنيك-V" ضد كورونا.

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بغداد اليوم- متابعة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة،إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مقارنة مع 7 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.



ولليوم الخامس على

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، بانجاز مستشفى 50 سريراً في ذي قار.

وقالت الصحة في بيان، ان "الوزير وجه بانشاء مستشفى (50) سريرا مجهز بكافة الاجهزة الطبية والمستلزمات الى قضاء الفهود بمحافظة ذي قار&qu

بغداد اليوم- متابعة

وجد باحثون أدلة جديدة على أن الأجسام المضادة يمكن أن تقي فعليا من إعادة التقاط العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال بحثهم في سفينة صيد أميركية أبحرت وتعرض معظم طاقمها للعدوى بالفيروس، إلا أن ثلاثة منهم لم يصابوا به.

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