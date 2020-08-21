خريف 2020 : أمطار قليلة ومتأخرة شرق المتوسط

2020/08/21 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع المركز الأميركي لخدمات الطقس أمطاراً أقل بموسم الخريف 2020 في شرق المتوسط.والمركز هو شركة إعلامية أميركية تقدم خدمات التنبؤ بالطقس في جميع أنحاء العالم تأسست عام 1962.ونقل المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الجمعة عن المركز أن “توقعاته تشير الى امطار اقل من المعدل مع تاخر متوقع في الهطول لموسم […]

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