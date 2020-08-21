2020/08/21 | 10:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتعويض خسائرها المالية.. هل تلجأ الفصائل المسلحة في البصرة للخطة 'ب'؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/21 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتعويض خسائرها المالية.. هل تلجأ الفصائل المسلحة في البصرة للخطة 'ب'؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتعويض خسائرها المالية.. هل تلجأ الفصائل المسلحة في البصرة للخطة 'ب'؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).