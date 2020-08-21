طائرات إسرائيلية تقصف مواقع لـ “حماس” في غزة

2020/08/21 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية شنت غارات على مواقع لحركة “حماس” في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع.وأشار الجيش في بيان له، اليوم الخميس، إلى أنه “تم خلال الغارات استهداف موقع لتصنيع الباطون الذي يستخدم لانشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لحماس”.وأكد أن الغارات […]

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