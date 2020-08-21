ذي قار.. وفد حكومي يكرم 120 عائلة من شهداء التظاهرات

2020/08/21 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد حكومي محافظة ذي قار لمقابلة عوائل شهداء التظاهرات وتكريمهم.

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