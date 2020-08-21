2020/08/21 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت إيطاليا أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ 23 مايو (آيار) فأعلنت 845 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أفاد مسؤولون في وزارة الصحة اليوم الخميس.ويأتي العدد الكبير من الإصابات بعدما أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء 642 إصابة جديدة، ما يعكس ارتفاعاً في الأعداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيطاليا تسجل أعلى عدد من الإصابات بكورونا منذ نهاية آيار وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تسجل أعلى عدد من الإصابات بكورونا منذ نهاية آيار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تسجل أعلى عدد من الإصابات بكورونا منذ نهاية آيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).