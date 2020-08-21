2020/08/21 | 10:38 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد بيان مشترك صادر عن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي دونالد ترامب، الجمعة، "ان الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وترامب يصدران بيانا مشتركا.. اليكم تفاصيله..
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وترامب يصدران بيانا مشتركا.. اليكم تفاصيله..
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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