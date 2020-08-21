الكاظمي وترامب يصدران بيانا مشتركا.. اليكم تفاصيله..

2020/08/21 | 10:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد بيان مشترك صادر عن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي دونالد ترامب، الجمعة، "ان الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات ا...

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