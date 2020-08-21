شاهد: إحباط هجوم صاروخي على القوات الأمنية جنوب بغداد

2020/08/21 | 10:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، إحباطها هجوم صاروخي على القوات الأمنية جنوب العاصمة بغداد....

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