مدرب عراقي ينتقد تعطيل الدوري بسبب كورونا: الحياة في الشوارع طبيعية!

2020/08/21 | 10:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتقد مدرب الزوراء باسم قاسم تعطيل الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا.وقال قاسم في حوار مع موقع كورة تابعته “يس عراق” إن “تعطيل الدوري العراقي غير مبرر، ومعظم دوريات المنطقة عادت لاستكمال الموسم وبدأت تستعد للموسم الجديد، أما نحن ندور في حلقة مفرغة دون نتائج”.وأضاف قاسم: “نعترف […]

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