الخيكاني: الحكومة تواصل هدر المليارات بالتعاقد مع “جنيرال الكتريك”

2020/08/21 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الحكومة تواصل اهدار المليارات من الدولارات بالتعاقد مع شركة جنيرال الكتريك الأميركية، رغم فشلها في تحقيق حاجة العراق من الطاقة، لافتا الى ان الكثير من الشركات العالمية متوفرة وحققت نجاحات في حين ان المجاملات مع الجانب الأميركي كانت سببا في التعاقد مرة أخرى مع شركتهم.وقال الخيكاني […]

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