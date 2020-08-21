قرار إخلاء أكبر مدن ديالى من محال المهن الصناعية يدخل حيز التنفيذ

2020/08/21 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة، بأن قرار إخلاء أكبر مدن المحافظة من المحال الصناعية دخل حيز التنفيذ الفعلي.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قرار إخلاء أكثر من 1000 محل للمهن الصناعية في بعقوبة دخل حيز التنفيذ الفعلي وحدد الأول من أيلول القادم موعد نهائي للانتقال إلى الحي الصناعي في اطراف بعقوبة مبينا أن أكثر من 10 مهن شملت بالقرار".





وأضاف الحيالي، أن "القرار سيشمل كل ازقة واحياء بعقوبة دون استثناء في اطار إعادة تنظيم المدينة وإزالة التجاوزات وإعادة الوضع الطبيعي لها خاصة وأن وجود الورش والمحال الصناعية فيه ضرر بيئي كبير، لافتا إلى أن تم اعطاء صلاحيات لبناء العشرات من المحال في الحي الصناعي من أجل استيعاب الأعداد الكبير للمهن بمختلف عناوينها".

وأشار قائممقام قضاء بعقوبة إلى أن "عملية الاخلاء هي الأكبر في تاريخ بعقوبة وتأتي بالتنسيق مع قيادة شرطة ديالى وبقية التشكيلات الساندة من أجل انهاء وضع استثنائي خلقته الاضطرابات الأمنية بعد 2003".

وتسببت الاضطرابات الامنية في انتقال مئات المحال والورش من المنطقة الصناعية في اطراف بعقوبة الى داخل الاحياء والازقة.

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