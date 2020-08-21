2020/08/21 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، 21 آب، 2020، ضبط تلاعب بقيمة الرسوم الكمركية والضريبية لعجلة مستوردة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تمكنت في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة من ضبط عجلة نوع (جيب كراند شيروكي) موديل 2018 حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل لجنة الكشف الكمركي في مركز كمرك المنفذ الحدودي وتم التلاعب في وصف العجلة تهربا من دفع الرسوم الكمركية والضريبية وفقا للضوابط والتعليمات النافذة".

واضاف البيان أن "عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة العجلة تبين أن لجنة الكشف الكمركي كشفت وثبتت أن العجلة نوع (جيب كراند لاريدو) ولكن الفعلي نوع العجلة (جيب شيروكي اوفر لاند) ، وان قيمة العجلة لاريدو (19893$) وقيمة العجلة لاريدو (24280$) مما شكل فرقٱ في قيمة الرسوم الكمركية والضريبية المدفوعة نتيجة التلاعب بوصف العجلة، وهذا يعد تلاعبأ وهدرا بالمال العام في قيمة الإيراد الكمركي والضريبي".

وتابع أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي."

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