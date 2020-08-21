مصر.. فتاة تقتل زوجها يوم الزفاف بعد اعترافه بسر خطير

2020/08/21 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أحالت النيابة العامة المصرية ربة منزل بالغربية إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بقتل زوجها يوم الزفاف، لاكتشافها خيانته واتهامه في قضية اغتصاب قبل زواجهما.وسددت الفتاة عدة طعنات لزوجها في الصدر بقطعة زجاج بعدما نشبت بينهما مشادة حادة، ما أدى إلى وفاته قبل نقله إلى المستشفى.وأفادت التحريات وتحقيقات النيابة في أمر الإحالة أن […]

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