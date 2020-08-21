الساعدي: تجاهل الكاظمي للاتفاقية الصينية سيخلق مشاكل كبيرة

2020/08/21 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المختص بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، ان تجاهل رئيس الوزراء للاتفاقية الصينية سيخلق مشاكل كبيرة للعراق، لافتا الى ان تجاهل العراق يعني الخروج من الاتفاقية من جانب واحد، وسيجعل العراق يكون بجانب محور دون اخر.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “الشعب العراقي ينتظر المشاريع من الشركات الصينية وخاصة مايتعلق بالبنى التحتية والخدمات الاخرى […]

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