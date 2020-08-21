فتى ميساني يبرع في البرمجيات ويبتكر تطبيقاً خاصاً بإحصائيات كورونا

2020/08/21 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من صغر سن الفتى محمد صدام رويض الساعدي من محافظة ميسان ،إلّا أن ولعه في برمجيات الحاسوب دفعه لابتكار التطبيقات الخاصة به ،وآخرها تطبيق خاص بجائحة كورونا.

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