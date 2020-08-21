تخفيف للإجراءات وفتح للمطارات.. بيان من إقليم كردستان حول التنقل الجوي والبري للمسافرين

2020/08/21 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، تخفيف إجراءاتها الوقائية المتخذة منذ عدة أشهر لمجابهة فيروس كورونا.وأوكلت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إدارة المحافظات بـ”تسهيل حركة التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة، تنظيم التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة مع المحافظات العراقية، تنظيم تبادل القوات الأمنية في الإقليم والمحافظات […]

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